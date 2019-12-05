Тюменская спортивная школа "Водник" отпразднует юбилей

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Детско-юношеская спортивная школа "Водник" отпразднует 60-летие 6 декабря. Юбилейное мероприятие начнется в 16 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

За более чем полувековую историю работы "Водник" воспитал не одно поколение чемпионов и накопил множество спортивных достижений на соревнованиях различных уровней.

В 2008 году "Водник" стал победителем городского смотра-конкурса "Тюмень спортивная" в номинации "Лучшая детско-юношеская спортивная школа".

В 2009 году коллективу школы объявили благодарность за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области.

В 2010 году школа удостоена благодарности министра спорта за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации.

В настоящее время в учреждении развиваются 10 видов спорта: гимнастика, каратэ, кикбоксинг, хоккей с шайбой, киокусинкай, дзюдо, ушу, вольная борьба, бокс, спортивная аэробика.