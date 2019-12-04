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Тюменцев приглашают к диалогу об обустройстве Утиного карьера

Общество, 11:35 04 декабря 2019

dom.tyumen-city.ru/ir Проект обустройства карьера Утиный предложен для обсуждения тюменцам | Фото: dom.tyumen-city.ru/ir

Высказать свое мнение о деталях в деле очистки обводненного карьера Утиный в Тюмени (в районе школы № 6 по ул. 50 лет ВЛКСМ) и мер по берегоукреплению приглашают горожан на портале "Я решаю!"

В настоящее время разрабатываются комплексные мероприятия по сохранению и реабилитации водного объекта. Они направлены на то, чтобы улучшить водообмен, предотвратить дальнейшее интенсивное зарастание, заиливание, загрязнение и засорение обводненного карьера.

Работы по очистке включат механическую обработку дна (удаление ила, мусора, водной растительности), восстановление баланса экосистемы водного объекта с высадкой водных растений. Кроме того, есть предложение создать площадки для кормления водоплавающих птиц.

Специалисты предложили несколько вариантов берегоукрепления. Все представленные методы очистки обводненного карьера являются экологичными и позволят сохранить существующую экосистему.

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# благоустройство , пруд Утиный , Я решаю!

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