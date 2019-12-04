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Тюменским школьникам показали, как работает мусоросортировочный завод

Общество, 15:48 04 декабря 2019

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Второклассники из тюменской гимназии № 12 побывали на мусоросортировочном заводе. Школьникам рассказали о производственном цикле предприятия, показали оборудование, зону весового и радиационного контроля, сообщает "Тюменское экологическое объединение".

Посмотрев, как много мусоровозов разгрузилось всего за несколько минут, ребята стали обсуждать, как быстро может покрыться мусором вся планета, если не задуматься об экологии уже сегодня.

По словам классного руководителя Светланы Стужук, в школе уже второй год реализуется проект "Экология". Ребята изучают темы разумного потребления ресурсов и вторичной переработки, а также пробуют применять знания на практике.

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

"Мы неоднократно участвовали в различных конкурсах и благотворительных акциях, вместе с родителями организовали в классе сбор макулатуры, батареек, крышек. Дети уже понимают какой вклад могут внести в защиту экологии самостоятельно, но даже в юном возрасте видят, что об экологии заботятся немногие", - рассказала Светлана Стужук.

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# мусоросортировочный завод

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