Алексей Пшеничников - лучший юрист Тюменской области в 2019 году

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Начальник отдела правового обеспечения банковских операций ПАО "Запсибкомбанк" Алексей Пшеничников стал победителем регионального конкурса профессионального мастерства "Юрист-профессионал-2019". Лидеров чествовали на втором Тюменском областном правовом практическим форуме "Профессионал" 4 декабря.

Победителю вручили диплом и ценный приз от Тюменской областной думы - ноутбук. Алексей Пшеничников дважды побеждал в специальных номинациях конкурса, а в 2015 и 2018 годах становился абсолютным лидером.

"Наша профессия нестандартная. Конкурс дает возможность попробовать себя в разных сферах нашей профессии. Здесь мы регулярно встречаемся с коллегами и обсуждаем актуальные вопросы. Спасибо организаторам за конкурс", - поблагодарил победитель.

Награды вручили в трех номинациях. Приз тюменского отделения Ассоциации юристов России и диплом победителя в номинации "Твердое слово" за лучшее устное выступление получила советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Топ Лигэл Консалтинг" Мария Быкова.

В номинации "Престиж профессии" победила доцент кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин ТВВИКУ Анастасия Доркина. Ей также вручили почетный знак "За личный вклад".

Диплом победителя в номинации "Будущее права" и приз от компании ООО "полное ПРАВО" вручили лучшему среди студентов - студенту первого курса Института государства и права ТюмГУ Матвею Корчагину.

"Все участники конкурса - уже победители. Считаю важным и нужным проведение конкурса, с его помощью мы повышаем правовую и юридическую грамотность населения Тюменской области. Мы все благодарны, что 3 декабря 2018 года в нашей стране утвердили профессиональный праздник. От души поздравляю вас с праздником, с Днем юриста!" - приветствовал конкурсантов председатель жюри конкурса, депутат Тюменской областной думы Владимир Нефедьев.

В финале конкурса боролись 20 юристов-практиков и пять студентов юридических вузов. В заключительном испытании участники решали тестовые задания по различным отраслям права и конкурса ораторского мастерства, а затем отстаивали свою позицию по одному из спорных вопросов юриспруденции в облдуме. Председатель тюменского парламента Сергей Корепанов заявил, что внимательно следит за этим конкурсом и отмечает для себя лидеров состязаний, ведь они могут стать преемниками нынешних законодателей.

С 2005 года в конкурсе "Юрист- профессионал" поучаствовали более 3 тыс. 500 специалистов юридической отрасли. В 2019 году на победу претендовали 284 практикующих юриста и 55 студентов. География конкурса включила 47 населенных пунктов: Тюмень, Губкинский, Заводоуковск, Ишим, Когалым, Надым, Лабытнанги, Муравленко, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Салехард, Советский, Сургут, Тарко-Сале, Тобольск, Урай, Ханты-Мансийск, Ялуторовск и другие.

Ирина Ромашкина