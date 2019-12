Тюменки сделали лучший фанатский стенд, посвященный k-pop бойсбэнду EXO

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменки посвятили лучший фан-стенд k-pop бойсбэнду на танцевальном фестивале Hanadae в Тюмени.

"We are EXO, We are ONE" - этот стенд занял всю ложу в КТЗ "Золотые ворота Сибири" - таков масштаб любви к южнокорейско-китайскому бойсбэнду EXO трех тюменских фанаток. Девушки готовили стенд три месяца. Поддержать подруг собрались и другие поклонницы k-pop группы. Пока сами авторы проводят для посетителей беспроигрышную лотерею, награждая гостей карточками с изображением кумиров, их товарищ по любви Анастасия Половникова проводит экскурсию - рассказывает подробности об уголке-посвящении.

Тоболячка Лиана Мухамедьярова, смеясь, заявила, что вообще-то работает участковым врачом-терапевтом, но любовь к корейской культуре настолько сильна, что девушка приехала ради этого мероприятия в Тюмень.

"Болею за команду девушек EXO, которые очень постарались над стендом. Они представили три эры – песни Power, Love Shot и Kokobop. Они готовились к мероприятию три месяца, вложили душу, я их поддерживаю! Fighting!" - болела девушка.

За титулы фестиваля соперничали 40 команд из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов России. Танцевальное событие собрало более 500 зрителей.

"Мероприятие проходит не первый год, под руководством консульства - второй раз. Мы приняли около ста заявок на участие, отобрали лучших сорок команд на выступление. Данное направление очень популярно, и не только в России, но и во всем мире. K-pop объединяет людей из разных городов и стран, проходят фестивали не только на сцене, но и в онлайн-режиме с трансляцией из Кореи. У нас было интересное, качественное жюри - сидели профессионалы своего дела. После мероприятия они сказали, что у нас очень хорошие участники и уровень самого мероприятия", - отметила организатор фестиваля Hanadae Анна Горбачева.

Первое место в номинации Cover G-dance заняли омичи - команда OBSESSION, исполнившие "PIRI" группы DreamCatcher. В Cover B-dance первыми стали челябинская команда BLAST-OFF с номером "WONDERLAND" от ATEEZ.

В Cover Solo dance выиграла Ketrin из Кургана, исполнившая "Dumb Litty" от KARD. Самым крутым дебютом признали челябинскую команду Half Moon с номером "PIRI" от Dreamcatcher. В Anticoverdance лидировали "Лучшие подруги твоей мамки" из Екатеринбурга, презентовавшие жюри свою версию "Something" от Girl's Day.

В Cover Song победила Swen S (Курган), в Cover Music Video - MON_STAR (Новосибирск).

Председатель жюри Анита Цой наградила специальным призом в номинации Cover B-dance екатеринбургскую команду "New Age", исполнивших "Side effects" от Stray kids, а также в номинации Cover Song тюменку Софи, спевшую "Euphoria" от BTS.

Напомним, фестиваль Hanadae проводится при поддержке почетного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева.

"Моя деятельность – это обмен культурой и опытом в других направлениях. Сейчас K-pop настолько популярен среди молодежи 16-24 лет, что количество желающих приехать со всей России было намного больше, чем мы могли принять на площадке. Думаю, в следующем году будет другая картина – будет гораздо больше участников. Меня радует, что корейская культура очень интересна российской молодежи, и ее узнают в Тюмени. Надеюсь, корейская молодежь тоже будет приезжать в Тюмень", - сказал он.

Ирина Ромашкина