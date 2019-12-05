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Маленьких тюменцев зовут на новогоднюю сказку во дворец "Пионер"

Общество, 09:19 05 декабря 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Сказка "Ровно в полночь по картонным часам" пройдет для юных тюменцев и их родителей во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев,46) 28 и 29 декабря, сообщает учреждение.

По сюжету сказки, брату и сестре Варе с Никитой посчастливилось в канун Нового года попасть в настоящий Детский Мир, где оживают сказки и сказочные герои, происходят невероятные приключения.

Во время этого путешествия ребята постигнут простую истину: если жить дружно, то дорога становится короче, трудности отступают и случаются чудеса.

Стоимость билета - 400 рублей.

Подробную информацию о программе и приобретении билетов можно получить по тел. 688-635 (доб.107), или кабинет 203 Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

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# Дворец "Пионер" , Новый год

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