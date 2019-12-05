"Рубин" примет дебютантов Высшей хоккейной лиги

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Тюменский "Рубин" примет "Ростов" из Ростова-на-Дону дома 5 декабря в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Набрав 25 очков, клуб-дебютант ВХЛ занимает 29 место в общей таблице, а в конференции "1" находится на пятнадцатой строчке. Рубиновцы являются лидерами турнира, заработав 53 балла.

В Тюмень подопечные Григория Пантелеева прибыли транзитом через Ханты-Мансийск, где уступили "Югре" - 3:4. Причем все шайбы южане забросили в заключительном отрезке – отличились Кирилл Басистый, Валерий Горшков и Александр Родионов. В пяти последних матчах ростовчане потерпели три поражения, одно из которых в овертайме, когда в Красноярске соперничали с местным "Соколом" - 2:3. В этой встрече отличился лучший бомбардир "Ростова" Владислав Туник, в активе которого 17 очков по системе "гол+пас" (12+5). Он же забросил и наибольшее количество шайб среди игроков донской дружины. Интересно, что выпускник школы московских "Крыльев Советов" выступает за ростовский клуб с 2012 года. Шестнадцать очков (7+9) набрал нападающий Андрей Мартынов. По 11 баллов (4+7) имеют в своем активе Андрей Леонов и Роман Опалев. По две шайбы забросили защитники Евгений Борисов (2+3) и Егор Цветков (2+2). Восемь результативных передач выполнил Артур Топорков. Последний рубеж "Ростова" защищают Данил Кудашев (процент отраженных бросков 93) и Сергей Павлов (89,5). В матче с "Югрой" играл Павлов.

Из пятнадцати гостевых встреч "Ростов" выиграл пять. В том числе, дважды добился успеха в основное время. Процент реализации дончанами большинства равен 12,7. Почти в каждом пятом меньшинстве они пропускают.

Матч в тюменском Дворце спорта начнется в 19 часов.