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Тюменец Иван Милованов – рекордсмен сборной России по футболу

Спорт, 12:27 05 декабря 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Нападающий Иван Милованов провел 86-й матч в составе национальной сборной России и по этому показателю стал абсолютным лидером, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Первый матч за национальную сборную страны Иван Милованов провел в мае 2008 года. На тот момент футболист уже являлся чемпионом Европы.

В марте 2012 года забил свой первый гол за главную команду России. На данный момент в активе рекордсмена 24 результативных попадания.

В составе национальной сборной он стал вице-чемпионом мира, трижды серебряными призером и бронзовым призером чемпионатов Европы, а также удостоился звания "Заслуженный мастер спорта".

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