  • 6 декабря 20196.12.2019пятница
  • USD63,8135
    EUR70,7245
  • В Тюмени -6..-8 С 8 м/с ветер южный

Спектакль для детей "Тайна новогодней елочки" пройдет в музейном комплексе

Общество, 10:05 06 декабря 2019

museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Новогодний спектакль для детей "Тайна новогодней елочки" состоится музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 декабря, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Перед гостями выступят артисты детского театра "Малая сцена" под руководством Ирины Тутуловой.

Зрителей ждет увлекательное, захватывающее, веселое и поучительное зрелище.

На новогодней елке зажгутся огни, и ребята вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой споют любимую новогоднюю песню. Начало в 16 часов.

Телефон для справок: +7 (3452) 45-35-90.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Музейный комплекс им , Новый год , Словцова , спектакль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 06.12.2019О легендарных парадах поведают в краеведческом музее Ялуторовска
11:10 06.12.2019Спектакль по мотивам очерка Николая Лескова покажут в молодежном центре "Космос"
11:00 06.12.2019Иностранцы рассказали, что думают о Сибири
10:49 06.12.2019Сервис доставки СберМаркет заработал в Тюмени