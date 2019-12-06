Спектакль для детей "Тайна новогодней елочки" пройдет в музейном комплексе
| Фото: museum-72.ru
Новогодний спектакль для детей "Тайна новогодней елочки" состоится музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 декабря, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Перед гостями выступят артисты детского театра "Малая сцена" под руководством Ирины Тутуловой.
Зрителей ждет увлекательное, захватывающее, веселое и поучительное зрелище.
На новогодней елке зажгутся огни, и ребята вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой споют любимую новогоднюю песню. Начало в 16 часов.
Телефон для справок: +7 (3452) 45-35-90.