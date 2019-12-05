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В Тюменской области поисковики провели просветительские акции для школьников

Общество, 16:49 05 декабря 2019

Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Памятные мероприятия, просветительские акции и торжественно-траурные церемонии провели поисковики ко Дню Неизвестного Солдата, сообщает Областной поисковый центр.

Единый урок памяти прошел в 15 образовательных учреждениях Тюменской области. Школьники узнали об истории памятной даты, работе по увековечению памяти погибших и пропавших без вести защитников.

Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Восемь тюменцев обратились в Общественную приемную по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили". Поисковики рассказали об алгоритме работы поиска данных, а также составили заявки для дальнейшего поиска.

Во Дворце "Пионер" специалисты Областного поискового центра презентовали проект "Стена памяти". Его цель – увековечить память об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла на электронном портале. Более 120 школьников посетили музейную экспозицию "Эхо памяти" и увидели личные вещи солдат, предметы быта, обмундирование и снаряжение, найденное на месте боев.

Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Поисковый отряд "Кречет" принял участие в памятном мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата в Кургане. Ключевым событием стала церемония вручения книги "АД-184". Поисковики "Кречета" рассказали коллегам из регионов России о работе по установлению судеб и по поиску родственников солдат, найденных поисковиками.

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# День Неизвестного Солдата , поисковое движение

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