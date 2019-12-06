"Рубин" одолел ростовчан на домашнем льду

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" выиграл домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги у "Ростова" из Ростова-на-Дону – 3:2, сообщает пресс-служба клуба.

Южная команда, занимающая в таблице место в третьем десятке команд, оказала сибирякам достойное сопротивление. На первой же минуте вратарю Алексею Артамкину пришлось вступить в игру. Между тем, в заявке хозяев оказалось четыре пары защитников: Дмитрий Лютов – Виталий Зотов, Александр Родионов – Егор Кунгурцев, Константин Фаст – Станислав Калашников и Евгений Петриков – Александр Ильин. В первую тройку атаки Никиты Ядроеца вошли Михаил Железнов и Семён Иванов. С "центром" Андреем Рычаговым действовали Егор Попов и Денис Давыдов. Третье звено Дениса Ячменёва также образовали Егор Бабенко и Роман Горбунов. Четвертое трио составили Иван Степанов – Алексей Закарлюкин – Антон Жихарев.

Первая половина стартового отрезка у рубиновцев ушла на адаптацию к ершистому сопернику. Постепенно маховик атак "Рубина" набрал обороты и острые моменты у ворот "Ростова" стали возникать один за другим. Ближе к сирене тюменцы вогнали шайбу в сетку соперников, но взятие ворот засчитано не было. До перерыва хозяева успели две минуты провести в меньшинстве.

Первая половина второго периода была насыщена удалениями. Дважды хозяева играли в двойном большинстве, но упустили шансы. Придя в себя, ростовчане поймали кураж и открыли счет. Позиционной ошибкой хозяев воспользовался Андрей Алексеев. Он выскочил по флангу на ворота "Рубина" и бросил точно в угол. Вскоре сибиряки остались в меньшинстве и восстановили паритет. Спринтерские качества продемонстрировал Давыдов, обескураживший гостей своим напором – 1:1.

На 47-й минуте броском в одно касание Давыдов сделал результативной передачу Попова. Вскоре хозяева заработали большинство и Петриков стал автором гола. Ему ассистировали Зотов и Иванов. Рубиновцы старались держать шайбу под своим контролем, но остались в меньшинстве за выброс шайбы за пределы площадки. Большинство гости реализовали – отличился Василий Мякинин. Тем не менее, победу сибиряки в своих руках удержали.