Тюменцы смогут помочь инвалидам

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Благотворительная акция по сбору вещей для инвалидов пройдет в "Лавке добра" (ул. Ермака, 1а) в Тюмени 10 декабря с 10 до 16 часов, сообщает региональный центр "Семья".

Организаторы готовы принять одежду, обувь, постельные принадлежности, бытовую технику, мебель, канцелярию, средства гигиены и предметы первой необходимости в хорошем состоянии.

Благотворительный сбор приурочен к Международному дню инвалидов. Региональный центр "Семья" провел в своих филиалах ряд мероприятий.