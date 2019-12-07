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Супергероиня Raven из Тюмени лидировала в косплей-конкурсе

Общество, 09:02 07 декабря 2019

из группы Hanadae (Hanami | Фото: из группы Hanadae (Hanami

Тюменка Анастасия Заборонок стала победительницей межрегионального косплей-конкурса в Тюмени. Девушка предстала судьям в образе Raven Teen - супергероини из "Teen Titans: Rebirth" вселенной DC Comics.

Анастасия Заборонок на состязании выступала под ником Ana Schuyler. Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тюменка рассказала, что костюм шился около четырех месяцев, а крафт - пояс, брошь, когти, магия и браслеты - делался еще дольше.

"Уже очень давно этот персонаж является моим самым любимым из вселенной комиксов DC. Ее новый вид, перерождение запало мне в душу. Я сказала себе, что обязательно воплощу этот образ", - рассказала победительница.

На победу в конкурсе претендовали девять косплееров, хотя желающих было гораздо больше. Судьи ограничили количество участников, отдав предпочтение качеству исполнения костюмов и умению преподнести своего героя.

"Могу отметить хорошую подготовку большинства участников: тщательная проработка костюмов, аккуратное исполнение, продуманный выход. Реально сложно было решить, кому отдать первое место. После блока косплея пришлось пройтись по зданию фестиваля, найти всех фаворитов и рассмотреть костюмы поближе. И стало решить еще сложнее", - отозвалась судья косплей-конкурса Наталья Муратова.

Заядлая косплеерша Полина Афанасьева на конкурсе представила героя любимой саги "Звездные войны". "Я считаю, что взяли только сильных косплееров, у которых хорошие костюмы и продуманные выступления", - отметила она.

Чародейка из "Ведьмака" Филиппа Эльхард притязала и ужасала будто ослепшими очами - Анастасия Трифилова кроме костюма, макияжа и прически изумляла взглядом глаз с бесцветными линзами. "Мне понравился ее колоритный персонаж. Плюс при выборе персонажа ориентируешься на внешнее сходство", - пояснила девушка.

Те, кто не вошел в число претендентов на победу, не упустили возможность покрасоваться в образе любимых героев. И порадовать зрителей - гости с удовольствием фотографировались с яркими персонажами. Так и оранжевоглазая Ксения Нигорова демонстрируя вымышленный образ, с удовольствием отзывалась на просьбу поклонников косплея сфотографироваться.

Конкурс косплея прошел специальной номинацией на танцевальном фестивале Hanadae в Тюмени. Кроме героев саг, комиксов, видеоигр на площадке фестивале гуляли фанаты k-pop, подражающие своим айдолам. Так и Екатерина Иванова и Алена Суровцева пришли на фест на стиле: "K-pop – это то, чем мы сейчас дышим – музыка, танцы, песни. Нам очень нравится здесь, мы были весной на этом фестивале, выступали. Посещаем уже третий год".

Напомним, главным судьей танцевального фестиваля Hanadae стала почетный посол туризма и культуры Республики Корея в России, заслуженная артистка страны Анита Цой.

Ирина Ромашкина

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# Анита Цой , косплей

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