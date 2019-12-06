Тобольский боксер примет участие в турнире Бориса Грекова в Москве

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Победитель первенства Тюменской области по боксу среди девочек и юношей тобольский боксер Василий Розумович примет участие во Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова среди юношей 12-13 лет, которые пройдут в Москве 8-15 декабря.

Об этом сообщается на сайте детско-юношеской спортивной школы № 2 города Тобольска. Воспитанник тренеров-преподавателей Виктора и Александра Ериных победил первенстве Тюменской области по боксу среди девочек и юношей 2003-2004 и 2005-2006 в 2018 году в категории до 48 кг.

Всероссийские соревнования памяти Заслуженного тренера СССР Бориса Грекова среди юношей - это один из крупнейших ежегодных турниров, традиционно собирающий не только лучших молодых боксеров со всей страны, но и звезд советского и российского бокса.

Начало декабря – это насыщенное событиями время для юных тобольских спортсменов. Воспитанники отделения волейбола под руководством тренера-преподавателя Анастасии Сиваченко принимают участие в областных соревнованиях "Тюменская детская волейбольная лига" среди юношей 2006-2007 годов рождения, которые проходят в областном центре.

А юные лыжники вступили в борьбу за Кубок Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет, который проходит в Заводоуковске.

7 декабря 2019 года в Тюмени состоится традиционная матчевая встреча по боксу между ДЮСШ "Прибой" города Тюмени и ДЮСШ "Менделеевец" из Тобольска, в которой примут участие боксёры "ДЮСШ-2".

Борис Олейник