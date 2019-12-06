Акция "Книга в дар библиотекам" стартовала в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Акция "Книга в дар библиотекам" стартовала в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Библиотекари просят добровольцев принести в дар энциклопедии, русскую и зарубежную классику, краеведческую, научно-популярную и детскую литературу и литературу по различным отраслям знаний.

"Уважаемые горожане! Если вдруг у вас есть книги, которые вы готовы отдать, то мы с радостью их примем. Литература нужна для пополнения районных библиотек, социальных учреждений, городских литературных островков и двориков", - обратились к тюменцам сотрудники ТОНБ.

Книги можно принести в Тюменскую областную научную библиотеку (ул. Орджоникидзе, 59), в детскую библиотеку им. Константина Лагунова" (ул. Тульская, 4/3) и в специальную библиотеку для слепых (ул. Холодильная, 84). Акция продлится до 30 декабря.

Подробности здесь.