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Акция "Книга в дар библиотекам" стартовала в Тюмени

Общество, 15:53 06 декабря 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Акция "Книга в дар библиотекам" стартовала в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Библиотекари просят добровольцев принести в дар энциклопедии, русскую и зарубежную классику, краеведческую, научно-популярную и детскую литературу и литературу по различным отраслям знаний.

"Уважаемые горожане! Если вдруг у вас есть книги, которые вы готовы отдать, то мы с радостью их примем. Литература нужна для пополнения районных библиотек, социальных учреждений, городских литературных островков и двориков", - обратились к тюменцам сотрудники ТОНБ.

Книги можно принести в Тюменскую областную научную библиотеку (ул. Орджоникидзе, 59), в детскую библиотеку им. Константина Лагунова" (ул. Тульская, 4/3) и в специальную библиотеку для слепых (ул. Холодильная, 84). Акция продлится до 30 декабря.

Подробности здесь.

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# акция , книги , ТОНБ

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