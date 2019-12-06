Россельхознадзор выявил предприятия-фантомы в Омске и Нягани

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Два несуществующих предприятия выявиди специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по данным ФГИС "Меркурий". Одно из них значилось в Омске, другое - в Нягани.

Как пояснили в ведомстве, индивидуальный предприниматель С.А. Кондратьев оформил ветеринарные сопроводительные документы на 405 кг икры лососевых видов рыб - горбуши и кеты. По указанному в эВСД адресу в городе Омске находится жилой дом. Кроме того, по состоянию на 4 декабря 2019 года вид деятельности "производство и переработка рыбы и морепродуктов" у ИП Кондратьева С.А. не зарегистрирован.

Учетная запись уполномоченного лица заблокирована в системе "Меркурий".

2 декабря специалисты управления установили оформление ветеринарных документов на 31 т сырого молока для переработки в адрес индивидуального предпринимателя А.С. Погосяна, который осуществлял деятельность в Нягани. По указанному в эВСД адресу находиться жилой дом. При проверке информации выявлен факт, что ИП Погосян в ЕГРИП не зарегистрирован, таким образом, предпринимательскую деятельность осуществлял незаконно.

Площадка и хозяйствующий субъект исключены из ИС "Цербер".

Материалы по выявленным нарушениям Россельхознадзор передал в правоохранительные органы.