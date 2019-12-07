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Новый документ на автомобиль появится в России

Общество, 17:53 07 декабря 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств вводится в России. Из-за этого поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

В новом документе "Этикетка энергоэффективности" будут указываться расход бензина, газа или дизельного топлива на 100 километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

"Этикетка энергоэффективности" войдет в список документов, которые идут в комплекте к транспортному средству при его продаже. Правила распространяются на легковые и грузовые машины массой не более трех с половиной тонн.

Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

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