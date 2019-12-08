Российские фигуристки стали лучшими на финале Гран-при в Турине

| Фото: Федерация фигурного катания России | Фото: Федерация фигурного катания России

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей финала Гран-при в Турине, выиграв соревнования в женском одиночном катании. По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 247,59 балла, что является новым мировым рекордом, пишет Интерфакс.

Второе место заняла ее соотечественница Анна Щербакова (240,92 балла), третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова (233,18).

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова стала шестой (205,23).