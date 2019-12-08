"Сказочная почта" откроется в Тобольске в преддверие Нового года

| Фото: группа "Новый год в сказочном городе" ВКонтакте | Фото: группа "Новый год в сказочном городе" ВКонтакте

Акция "Сказочная почта" пройдет в Тобольске с 13 по 25 декабря. В эти дни герои сказки "Конек-горбунок" будут раздавать на улицах и в торговых центрах города открытки с видами Тобольска, сообщает городская администрация.

Жители и гости Тобольска смогут подписать "сказочную корреспонденцию" и отдать обратно героям "Конька-горбунка" - коньку, Жар-птице, Ивану-царевичу и Царь-девице. Ежедневно в рамках празднования Нового года в Тобольске будет работать централизованная рассылка всех писем по указанным адресам.

Сказочных почтальонов можно будет увидеть в ТРЦ "Жемчужина Сибири", Тобольском кремле, ДК "Синтез". График дежурства работников "Сказочной почты" можно будет уточнить в группе "Новый год в сказочном городе" в соцсети ВКонтакте.