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Родительский патруль напомнил школьникам о безопасности на дорогах

Общество, 17:11 08 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Родительский патруль" начал работать в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ежедневно активные родители контролируют безопасность учеников вблизи школы №16. Ребятам объясняют, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, чтобы не попасть в "дорожную" ловушку. Тем, кто переходит дорогу с нарушением, делают предупреждение и объясняют, в чем таится опасность их действий.

Работа ведется и с учениками школы №9. Так, для четвероклассников провели урок-экскурсию на маршруте их ежедневного движения в школу и обратно домой. Ребята закрепили навыки безопасного движения и перехода дороги. Сотрудники ГИБДД рассказали о возможных аварийных ситуациях на маршруте и как в них не попасть.

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# ГИБДД Тюменской области , детская безопасность , дорожная безопасность

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