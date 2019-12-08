Родительский патруль напомнил школьникам о безопасности на дорогах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Родительский патруль" начал работать в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ежедневно активные родители контролируют безопасность учеников вблизи школы №16. Ребятам объясняют, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, чтобы не попасть в "дорожную" ловушку. Тем, кто переходит дорогу с нарушением, делают предупреждение и объясняют, в чем таится опасность их действий.

Работа ведется и с учениками школы №9. Так, для четвероклассников провели урок-экскурсию на маршруте их ежедневного движения в школу и обратно домой. Ребята закрепили навыки безопасного движения и перехода дороги. Сотрудники ГИБДД рассказали о возможных аварийных ситуациях на маршруте и как в них не попасть.