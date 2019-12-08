Российский "Левиафан" попал в список лучших фильмов десятилетия

| Фото: wikimedia.org | Фото: wikimedia.org

Американский кинокритик Тодд Маккарти из издания The Hollywood Reporter включил российский фильм "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева в список лучших картин десятилетия, пишет РИА Новости.

Ленту 2014 года, номинированную на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", с Алексеем Серебряковым в главной роли он поставил на шестое место.

Первое место в рейтинге десяти лучших картин, выпущенных в период с 2010 года, занял драматический мини-сериал "Карлос" (2010 год), второе — фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть" (2010 год), а третье — музыкальная лента братьев Коэн "Внутри Льюина Дэвиса" (2013 год).