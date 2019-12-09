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Определены финалисты чемпионата школьной баскетбольной лиги в Тобольске

Спорт, 11:25 09 декабря 2019

баскетбольный клуб "Нефтехимик" | Фото: баскетбольный клуб "Нефтехимик"

Финальные игры третьего этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" в рамках общероссийского проекта "Баскетбол - в школу" (дивизион Тобольск) прошли в СК "Центральный", сообщает баскетбольный клуб "Нефтехимик".

Юноши и девушки, учащиеся общеобразовательных организаций состязались за право выхода в следующий этап.

Первое место среди юношей заняла сборная школы №16 им. В.П.Неймышева". MVP этапа признан Салават Нуриев.

Среди девушек лидером признана команда школы №9 с углубленным изучением отдельных предметов. MVP этапа - Александра Чулкова.

Поддержать участников, поздравить и наградить призеров пришли главный тренер БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов и игроки Александр Намеднин и Тарас Клюндиков.

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# баскетбол , Тобольск , школьная лига

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