Латиноамериканский танец под Мадонну принес тюменской "Вере" серебро

| Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла | Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Команда формейшн "Вера" завоевала серебряные медали на чемпионате мира по танцевальному спорту среди ансамблей по латиноамериканской программе, который прошел в Бремене (Германия), 7 декабря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" коммерческий директор команды Арсень Габдульманов, тюменцы выступали под композицию певицы Мадонны "Open the door, please".

Тюменцы уступили немецким спортсменам - формейшн Grün-Gold-Club Bremen. "Команда сделала прорыв. Если в "стандарте" мы уже давно непобедимы, то в "латине" была серьезная борьба последние годы. И вот, наконец-то, мы вышли вперед", — добавил Арсень Габдульманов.

Он отметил, что спортсмены тренируются каждый день вне зависимости от предстоящих чемпионатов. Перед соревнованиями танцоры заходят на двухнедельные сборы - команда живет в лагере "Ребячья республика" и готовится к турниру в особом режиме.

Добавим, в чемпионате мира по танцевальному спорту приняли участие 19 сборных. В финале за трофей боролись команды из Монголии, Австрии, Германии и России.

Инна Пахомова