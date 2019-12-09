В Антипино запущена современная канализационная насосная станция

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Антипино завершена. На объекте прошли пусконаладочные работы, специалисты настроили оборудование и автоматику на функционирование в автономном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Ранее мощности станции не удовлетворяли потребности застраивающегося района. После реконструкции производительность увеличилась с 200 до 400 кубометров в час, срок ее службы значительно продлится.

"Станция работает в автономном режиме без обслуживающего персонала. Управляет ее работой удаленно диспетчер водоканала. Предприятие стремится к тому, чтобы перевести на автономный режим работы все насосные станции водоотведения", - пояснил ведущий инженер отдела капитального строительства "Тюмень Водоканал" Максим Шпак.

Для предупреждения засоров на сетях водоотведения на станции установлены насосы для тяжелых условий эксплуатации и измельчители, способные переработать крупноволокнистые включения. Раздробленный мелкий мусор беспрепятственно проходит через систему канализации и вылавливается на решетках очистной станции.

Отметим, что реконструкция ведется в рамках концессионного соглашения с администрацией Тюмени при участии правительства Тюменской области.