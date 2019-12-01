Сладкий новогодний подарок лучше покупать в магазинах, считают эксперты

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Сладости к Новому году стоит приобретать только в местах организованной торговли, советуют эксперты Роспотребнадзора.

При покупке обратить внимание на этикетку упаковки, маркировку пищевой продукции, на которой должны быть наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции и пр.

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав продукта. Необходимо выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

При выборе подарков предпочтение стоит отдавать тем, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Стоит обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся - ядра абрикосовой косточки, арахис. Карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей должны отсутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Но стоит помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей.

Сладкий подарок советуют хранить при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, также детской одежды, обуви и игрушек, они могу обратиться за разъяснениями на всероссийскую горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров.