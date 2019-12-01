Студента из Ганы отправили домой за религиозную деятельность в Тюмени

| Фото: аэропорт Рощино во Вконтакте | Фото: аэропорт Рощино во Вконтакте

Гражданина Республики Гана выдворили за пределы Тюменской области. Вместо учебы он занимался религиозной деятельностью, сообщает региональная служба судебных приставов.

Студент четвертого курса ТИУ находился в Тюмени по многократной визе, документы у молодого человека были в порядке. Однако в отношении студента возбудили дело об административном правонарушении, поскольку заявленной целью его пребывания в областном центре являлась учеба, а фактически молодой человек незаконно осуществлял религиозную деятельность. Это является нарушением режима пребывания, отметили в областной ФССП.

Ленинский районный суд постановил принудительно выдворить гражданина за пределы РФ. Приставы сопроводили нарушителя, в аэропорту Внуково его передали пограничной службе.

Всего в 2019 году за пределы Тюменской области выдворено 512 человек из разных стран, нарушивших режим пребывания.