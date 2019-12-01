Тридцать банков уже подключились к системе быстрых платежей Центробанка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 банков подключились к системе быстрых платежей, которую в конце января 2019 года запустил Центробанк. Из них 10 - крупнейшие. Еще более сотни банков активно работают над подключением к СБП.

Напомним, система быстрых платежей позволяет круглосуточно и в режиме реального времени переводить деньги по номеру телефона как по собственным счетам, так на счета других физических лиц, даже если они открыты в разных банках.

Доступ к системе возможен через мобильное приложение банка-участника. Перевод занимает всего несколько секунд. Главное, чтобы банки, которые участвуют в переводе, были подключены к этой системе, сообщают в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России.

Отличие нового сервиса от действующих автоматизированных систем разных банков в том, что перевод возможен независимо от того, привязана карта к счету отправителя или счету получателя. Разовый платеж ограничен законодательством и не должен превышать 600 тыс. рублей, а также возможен только в рублях и на территории РФ. Безопасность операций обеспечивается всеми участниками системы: банками, Центробанком и Национальной системой платежных карт.

СПБ предоставляет пользователям много возможностей. Например, в тестовом режиме запущен сервис переводов за товары и услуги различным торговым предприятиям с использованием QR-кода, что торговым точкам обходится дешевле по сравнению с классическим эквайрингом (приемом банковских карт), а деньги на счет компании поступают практически мгновенно. В скором времени будут доступны и другие типы платежей – переводы в пользу государства (налоги, штрафы, пени), оплата коммунальных платежей, переводы от организаций физлицам, в том числе по реестрам (например, зарплатные выплаты).