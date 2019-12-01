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Александр Моор поздравил жителей Югры и Ямала с днем образования округов

Губернатор, 11:05 10 декабря 2019

admhmao.ru

С 89-летием со дня образования автономных округов поздравил жителей Югры и Ямала губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа - это динамично развивающиеся территории страны, с богатейшей историей и огромным потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные и уникальные проекты. "Без сомнений, все достигнутые успехи – заслуга жителей округов, трудолюбивых, целеустремленных, сильных духом и преданных своей малой родине. Югорчане и ямальцы своим каждодневным трудом приумножают богатство регионов и всей страны", - сказал он.

Тюменскую область с Югрой и Ямалом связывают прочные узы дружбы и сотрудничества.

"Объединив усилия, мы решаем общие задачи в интересах жителей регионов. Убежден, вместе мы реализуем еще много взаимовыгодных проектов", - отмечается в поздравлении.

Александр Моор пожелал Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам дальнейшего процветания, а всем югорчанам и ямальцам крепкого здоровья, счастья, новых свершений на благо родной земли и России.

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# Александр Моор , Югра , Ямал

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