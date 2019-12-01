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Соосновательница питерской "Тайги" Алена Енова проведет семинар в Тюмени

Общество, 17:09 10 декабря 2019

из группы "ТАЙГА" ВКонтакте | Фото: из группы "ТАЙГА" ВКонтакте

Как разработать систему обратной связи с гостями, расскажет совладелец петербургского дизайнерского хостела "Тайга" Алена Енова участникам программы "Гостиничный бизнес и туризм". Семинар начнется в тюменском технопарке (ул. Республики. 142) 12 декабря в 10 часов.

Предприниматель, отельер и эксперт гостиничной индустрии, телеведущая, преподаватель СПбГУ и РГПУ им. А. И. Герцена в сферах гостиничное дело и туризм Алена Енова стала экспертом региональной обучающей программы "Гостиничный бизнес и туризм".

Как сообщает Инвестиционное агентства Тюменской области, на занятии подробно рассмотрят автоматизацию отеля, поговорят об обучении персонала для получения комплексной информации о внутренней работе и проблем в отеле, разберут скрипты, алгоритмы, мануалы. Спикер представит свой опыт в маркетинге и расскажет, как контролировать качество.

Тренинг проводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие бесплатное. Подробности по телефону 8-982-932-10-19.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

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