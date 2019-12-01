Российские спортсмены прокомментировали решение WADA

| Фото: https://www.instagram.com/anton_shipulin | Фото: https://www.instagram.com/anton_shipulin

Права российских спортсменов должны отстаивать уже не федерации, а РУСАДА, их наблюдательный совет и Национальный олимпийский комитет. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя решение WADA в отношении участия РФ в крупных международных соревнованиях в интервью РИА Новости.

"Очень печальная новость, даже не знаю что сказать. Однозначно, руки нельзя опускать. Нужно идти до конца. Нельзя распоряжаться так судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще", - подчеркнула она.

Фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин в своем Instagram назвал решение, принятое WADA, ударом по всему российскому спорту.

"Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про "чистых" спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг - этих ребят мне не жалко. Я хочу пожелать всем спортсменам терпения, и не терять надежду, что в ближайшие четыре года они смогут наслаждаться гимном страны на пьедесталах", - рассказал он.

Проиллюстрировал свой пост в Instagram Алексей Ягудин фотографиями российских фигуристов, успешно выступающих на международных соревнованиях. Среди них - одиночницы Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли весь пьедестал Гран-при в Турине, а также олимпийские призеры Алина Загитова и Евгения Медведева. Ягудин выразил уверенность в том, что справедливость восторжествует и чистые спортсмены продолжат выступать на международной арене, даже если это придется делать без флага. Он считает, что со стороны WADA было бы правильным озвучить имена всех причастных к допинговому скандалу и дисквалифицировать именно их, а не всех подряд.

| Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin | Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin

Биатлонист, олимпийский чемпион в эстафете, чемпион мира Антон Шипулин также высказался по поводу ситуации на личной странице в Instagram. Он заметил, что решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным, и заявил, что в сложившихся обстоятельствах больше беспокоит судьба "чистых" спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров.

"Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 – никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал", - напомнил Антон Шипулин. Биатлонист обратил внимание на то, что у России еще есть время для подачи апелляции.

"Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца", - подчеркнул он.

Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы Светлана Ромашина сообщила РИА Новости, что сборная России по синхронному плаванию продолжает тренироваться и будет бороться за право выступить на Олимпийских играх.

"Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему, по сути, так и получилось. При этом мы не теряем оптимизма. Все сказанное не касается "чистых" спортсменов. В нашем отношении к подготовке ничего не изменилось. Мы продолжаем тренироваться", - заверила она.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Любовь Соколова считает, что решение WADA это большое несчастье не только для спортсменов, но и для организаторов.

"Половина людей остались без работы. Для тренеров и игроков, для маркетинга и популяризации волейбола в целом это трагедия. Даже не могу представить, что будет дальше, что нужно изменить и исправить. Что касается выступлений под нейтральным флагом, то здесь двойственная ситуация. Некоторые спортсмены считают, что лучше вообще не выступать, чем выступать под белым флагом. Другие считают, что лучше хоть как-нибудь, и доказывают, что мы из России. Здесь каждый выступает сам за себя", — цитируют волейболистку РИА Новости.

Напомним, исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Принять такое решение рекомендовал комитет по соответствию (CRC) WADA. РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Теперь стране запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, а участвовать в крупных турнирах смогут только "чистые" спортсмены в нейтральном статусе под белым флагом.

Дарья Казакова