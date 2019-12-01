Волонтеры Тюменской области отпраздновали десятилетие своей работы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Юбилею координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области и Международному дню добровольца посвятили праздничный концерт. Торжественное чествование тюменских волонтеров прошло во Дворце творчества и спорта "Пионер" 10 декабря.

Добровольцев с праздником поздравила директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, передав слова благодарности и признания от главы региона Александра Моора.

"Когда вся страна только подошла к теме добровольчества, Тюменская область уже стартовала десять лет назад. Любой проект показывает свою результативность временем. Сегодня в области восемнадцать тысяч волонтеров, которые выходят и делают наш мир добрее, чище, лучше. Рада тем результатам, к которым вы пришли спустя десятилетие", - сказала Ольга Кузнечевских.

Концертную программу открыли танцем-флешмобом "Бумеранг добра", открытым под битбокс с губной гармошкой.

В честь праздника на торжестве наградили лучших волонтеров и лучшие волонтерские центры. Благодарность организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца, за активное участие и личный вклад в развитие добровольчества вручили руководителю Центра развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости Елене Темняковой. Ей лично вручили благодарность от губернатора Тюменской области Александра Моора.

Благодарность Ассоциации волонтерских центров России за вклад в развитие добровольческого движения вручили специалистам координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Гульнаре Богатовой, Алене Дюрягиной, Надежде Кадеевой, Алексею Ларионову.

С 15 мая по 15 сентября традиционно в Тюмени прошла Всероссийская акция "Добровольцы - детям". Диплом регионального лидера этого мероприятия получили тоболячка Фарида Мухаметшина, Елена Меркулова (Ишимский район), Инна Урих (Сладковский район), Наталья Моргунова (Сорокинский район), Оксана Осколкова (Тюменский район), Виктория Балдук (г. Ялуторовск), Азамат Байкенов (Ялуторовский район), Александр Пайцев (Казанский район), а также двум детским садам Голышмановского района.

Лучшим опорным центром развития добровольчества по приоритетным направлениям назвали опорный центр "Гражданская активность РДШ", опорный центр развития серебряного направления добровольчества, опорный центр развития экологического направления добровольчества.

Лучшими муниципальными центрами добровольчества признаны молодежный центр "Поколение" Тюменского района, Центр дополнительного образования Нижнетавдинского района, автономное учреждение "Культура и молодежная политика" Исетского района, Центр внешкольной работы "Дзержинец" (г. Тюмень), отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации Ялуторовского района и Центр развития детей и молодежи Заводоуковского городского округа.

Лучшими студенческими штабами добровольчества назвали штабы Тюменского государственного университета, Тюменского колледжа экономики управления и права, Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

Тюменских волонтеров также поздравил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"Всех поздравляю с нашим юбилеем. Десять лет назад к Году молодежи в России, здесь, на площадке Дворца "Пионер", был создан координационный ресурсный центр, свои центры постепенно открылись в муниципальных районах. Сегодня мы видим, что добровольцы помогают в медицине, экологии, спорте, появились волонтеры-поисковики, волонтеры культуры, серебряные волонтеры. Уверен, что деятельность волонтеров далеко не исчерпывающая: есть еще много сфер, где понадобятся ваши добрые руки. Поздравляю всех, кто стоял у истоков добровольческого движения, и тех, кто продолжает развивать волонтерство в регионе", - сказал Дмитрий Грамотин.

Он вручил награды активистам добровольческого движения региона, ставших 10 победителями областного конкурса "Волонтер".

Сертификаты победителя областного конкурса "Творить добро просто" на реализацию обучающего проекта вручили опорным центрам инклюзивного, серебряного, экологического, культурного, профилактического, медицинского добровольчества и опорному центру развития направления "Гражданская активность".

Волонтеры выступили с флешмобом. Также гостям "Пионера" напомнили, что 10 декабря 2019 года добровольческому движению в Тюменской области и координационному ресурсному центру исполнилось 10 лет. К этому событию в "Пионере" торжественно задули свечи на именинном торте.

По традиции в холле "Пионера" волонтеры представили лучшие практики: интерактивные добровольческие игры, выставки добровольческих инициатив, интерактивные площадки опорных центров добровольчества продемонстрировали на более чем 10 локациях. Интерактивная программа прошла под девизом "Добровольчество в каждом из нас".

Ирина Ромашкина