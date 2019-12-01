Единый день открытия мастерских пройдет в колледжах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска

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Единый день открытия мастерских, созданных в рамках национального проекта "Образование", пройдет в шести колледжах и техникумах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска 12 декабря, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Всего в регионе будет запущено 30 обновленных, модернизированных мастерских по таким актуальным направлениям подготовки кадров, как информационно-коммуникационные технологии, промышленные и инженерные технологии (машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов), обслуживание транспорта и логистика, искусство, дизайн и сфера услуг, социальная сфера.

На создание мастерских в 2019 году было выделено более 150 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В оснащении мастерских приняли участие предприятия-партнеры образовательных организаций, объем привлеченных внебюджетных средств составил более семи миллионов руб.

Мастерские оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, что обеспечит подготовку студентов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Также благодаря обновлению оборудования колледжи и техникумы смогут стать площадками дополнительного профессионального образования взрослых, профориентации школьников и молодежи.