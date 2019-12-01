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О ремеслах Тобольска расскажут на лекции в Доме мастеров

Общество, 11:05 11 декабря 2019

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник во ВКонтакте

Лекция "Из истории ремесел в Тобольске" состоится в Музее сибирских промыслов и ремесел – Доме мастеров (ул. Октябрьская, 2) 12 декабря, начало в 16 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Гости узнают, какими умениями славились предки коренных тоболяков и с какими странами Азии торговали местные купцы, чем отличались работы жителей Тобольской губернии от изделий, выполненных в других регионах России. Слушателям расскажут, кто такие кадочники, решетники и лотошники, о том, что связывало с городом мастеров из Москвы, Костромы и Великого Устюга.

Вниманию посетителей представят богатое многообразие подлинных изделий сибирских умельцев из фондовых коллекций Тюменского музейно-просветительского объединения.

Лекция будет интересна краеведам всех возрастов, любителям рукоделия, исторической реконструкции и народного творчества.

Возрастная категория: 12+. Вход свободный.

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# лекция , мастера , музей

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