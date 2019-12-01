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Дискуссия о книге Юрия Слезкина пройдет в магазине "Никто не спит"

Общество, 09:05 12 декабря 2019

"Никто не спит"/ Книжный из Тюмени во ВКонтакте | Фото: "Никто не спит"/ Книжный из Тюмени во ВКонтакте

Открытая дискуссия о книге Юрия Слезкина "Дом правительства. Сага о русской революции" пройдет в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 марта, 2/1) 14 декабря, начало в 15 часов, сообщает Тюменский государственный университет.

Участниками обсуждения станут историк, профессор SAS, получивший степени PhD по истории в Канзасском университете (США) Евгений Гришин и кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории ТюмГУ Александр Фокин.

В книге Юрия Слезкина "Дом правительства. Сага о русской революции" анализируя биографии жильцов знаменитого Дома на набережной в Москве, Юрий Слезкин предлагает новую объяснительную схему советской истории. Он описывает большевистский проект как результат деятельности милленаристской секты, которая жила в ожидании скорого "конца света".

Вход на дискуссию свободный.

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# дискуссия , книга , книжный магазин , ТюмГУ

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