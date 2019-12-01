Тюменские волейболистки обыграли "Сахалин"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда волейболисток "Тюмень-ТюмГУ-2" обыграла сборную "Сахалин-2" во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд Молодежной лиги в Саратове 10 декабря, сообщает Волейбольный клуб "Тюмень".

Это первая победа тюменок в данном чемпионате.

Перед этой встречей в расположение сибирячек прибыли игроки основной команды – Анастасия Косолапова, Евгения Басакова и Ксения Серова. Это вполне нормальная практика – по возрасту эти волейболистки имеют право выступать в Молодежной лиге.

В итоге тюменки добились "сухой" победы. Упорная борьба была в первом сете. Его подопечные Чумакова взяли, что называется, на балансе – 25:23. Затем сибирячки смотрелись увереннее. Во второй партии сахалинские волейболистки набрали 19 очков. А в третьей – 14.

Самым результативным игроком поединка стала Косолапова. На ее счету 15 баллов.

С одной победой тюменки занимают одиннадцатое место в чемпионате.