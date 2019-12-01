Киберспортсмены ТюмГУ представят регион на всероссийском финале

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Киберспортсмены ТюмГУ представят регион на всероссийском финале "Студенческая жизнь" и сразятся за призовой фонд более 2 млн рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Финал региональной киберспортивной лиги собрал 120 участников – восемь сборных команд высших и средних специальных учебных заведений.

Соревнования проходили в пяти дисциплинах из числа наиболее популярных в мире компьютерного спорта: Dota2, CS:GO, Warcraft III, Hearthstone и Clash Royal. Команды тщательно готовились, тренируясь и изучая стиль игры соперника. Такой подход принес победу представителям сборной ТюмГУ в дисциплине CS:GO.

Убедительной оказалась победа киберспортсменов ТюмГУ, выступавших в дисциплине Dota2. Ее капитан Владимир Яворницкий признался, что главным соперником он и его товарищи по команде считали сборную ТИУ.