Выставка "Современники" посвящена тобольской нефтехимии

| Фото: завода "ЗапСибНефтехим" | Фото: завода "ЗапСибНефтехим"

Фотовыставка "Современники" об истории тобольской нефтехимии откроется в музейном комплексе "Дворец наместника" (Тобольск, красная площадь 1/3) 13 декабря.

Как сообщает администрация Тобольска, выставка рассказывает о 45-летней истории тобольской нефтехимии: от несохранившегося в Тобольске памятника Дмитрию Менделееву до произведенных на тобольском заводе кроссовок, от знаменитых касок всесоюзной комсомольской стройки нефтехимкомбината до возведения нового гиганта на Иртыше "ЗапСибНефтехима".

48 экспонатов, три стены и две эпохи – на выставке представят фотографии и реликвии из домашних архивов жителей города, фотоработы из фондов тобольского музея, а также современные снимки нефтехимических предприятий и их работников.

Конкурс архивных фотографий "Современники" прошел среди жителей Тобольска в ноябре. За две недели на него поступило 250 снимков от 31 участника. Самому взрослому конкурсанту Кузьме Мезенину 68 лет, младшему Артему Шабанову 12 лет.

"На одном из кадров - ледяной городок. Сотрудники сами создавали эти ледяные фигуры к Новому году. И я горжусь, что моя бабушка работала в таком месте", - говорит Артем Шабанов.

Конкурс проходил в четырех номинациях: "История ТНХК в лицах" (портреты сотрудников комбината), "Хранитель старого фото" (редкие и ценные снимки), "Будни и праздники ТНХК" и "Семейная реликвия" (уникальные предметы из семейного архива).

Технолог производства переработки "СИБУР Тобольска" Владислав Лошкин принес на конкурс кроссовки, а также два полиэтиленовых пакета.

"Хранились на память в гараже. Кроссовки купил в 1994 году, в день, когда устроился работать оператором технологических установок. Мне тогда было 23 года. Кроссовки чуть-чуть потрескались, усохли, но не потеряли своего товарного вида. До сих пор они для меня символ молодости, спорта", - вспоминает Владислав Лошкин.