Светящихся белых медведей установили возле Тобольского кремля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодняя инсталляция "Белые медведи" открылась на Красной площади кремля в Тобольске.

Такой новогодний подарок для жителей и гостей города сделала компания СУЭНКО. У подарка есть своя новогодняя история. Три года назад родилась городская легенда: если в анфиладе светящихся арок загадать желание, оно непременно сбудется. В 2018 году маленькая девочка загадала, чтобы в ее родном Тобольске поселились белые медведи. Энергетики исполнили желание.

На торжественном открытии новогодней инсталляции глава города Максим Афанасьев выразил благодарность СУЭНКО за такой подарок.

"Очень рад, что сегодня у нас есть возможность открыть предновогоднюю праздничную инсталляцию. Мишки с первых дней появления в Тобольске многим полюбились. Теперь они станут очередной праздничной фотозоной. Призываю горожан беречь эту красоту, чтобы мишки могли нас радовать еще много лет", - отметил он.

Теперь возле кремля находятся четверо медведей – шестиметровая мама-медведица и трое медвежат высотой четыре метра. В праздничную композицию также входят три елочки-пирамиды (из них две высотой по шесть метров и одна – девять метров), также 12 метровая елочка в виде ЛЭП.

Медведи будут украшать Тобольск и в последующие годы. В конце зимы их демонтируют и уберут на хранение.

Евгений Новосёлов