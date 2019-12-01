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Тюменские следователи устанавливают причины гибели мужчины

Происшествия, 08:07 12 декабря 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Доследственную проверку по факту гибели мужчины проводят специалисты областного управления Следственного комитета России, сообщает ведомство.

Тело погибшего обнаружено 11 декабря под окнами жилого дома, расположенного по ул. Геологоразведчиков, 46 в Тюмени. Характер травм указывает на падение с высоты.

Следователи устанавливают причины и условия, которые могли привести к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# падение с высоты , следственный комитет

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