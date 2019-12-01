Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Конституции РФ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Основной закон нашей страны определил будущее России на много лет вперед. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем Конституции РФ.

Он отметил, что стабильность и незыблемость принципов Конституции – главная опора для поступательного развития региона и страны. Этот важнейший документ был и остается гарантом прав и свобод граждан. "Все наши достижения в последнее время стали следствием реализации тех возможностей, которые предоставил нам основной закон", — сказал Александр Моор.

Как подчеркнул глава региона, жители Тюменской области, как и все россияне, несут ответственность за судьбу Отечества. "Убежден, мы приложим все усилия для его укрепления и процветания. Не сомневаюсь, благодаря нашей сплоченности мы добьемся хороших результатов", — рассказал он.

Александр Моор пожелал всем здоровья, счастья, новых успехов в созидательном труде и всего наилучшего.