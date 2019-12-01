Новые миграционные маршруты лебедей определили на Ямале

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Ученые установили новые миграционные маршруты редких лебедей, гнездящихся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство Ямала.

Исследователи проанализировали сигналы передатчиков, которыми летом 2019 года пометили малых лебедей на острове Левдиев в Карском море. В ноябре данные от птиц поступили из Северного Казахстана, Турции, Украины, Болгарии, Краснодарского края, Крыма, Чечни и Волгоградской области.

С 2015 года в регионе реализуют проект по изучению малых лебедей для определения их природоохранного статуса. В арктической зоне обитают две популяции – благополучная азиатская и исчезающая северо-европейская. Численность последней, по данным учетов на зимовках на побережье Северного моря в Европе, с 1995 года сократилась более чем на 40%. Ученые пытаются выяснить причины.

"На фоне роста численности азиатских популяций малого лебедя североевропейская продолжается снижаться. Исследования показывает, что малые лебеди азиатского происхождения освоили территории западнее Уральских гор и достигли центра гнездования ареала угрожаемой североевропейской популяции", – сказала научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Софья Розенфельд.