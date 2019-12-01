Тоболяки пишут продолжение сказки "Конек-горбунок"

| Фото: группа Новый год в Тобольске во Вконтакте | Фото: группа Новый год в Тобольске во Вконтакте

Продолжение сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" начали писать жители Тобольска в преддверии Нового года.

Как рассказала автор проекта Елена Делеске, идея продолжения сказки родилась во время празднования Дня города в июне 2019 года. "В этом году отмечается 185 лет сказке "Конек-горбунок". Решили этим мероприятием закрыть юбилейный для сказки год. Думали, как объединить тоболяков ради общего дела. Хотели сделать акцию, которая будет интересна не только в Тобольске, но и за его пределами, рассказать миру о нашем сказочном городе", - отметила Елена Делеске.

В сообществе "Новый год в сказочном городе" опубликован пост со строками начала сказки. В течение каждого дня участники конкурса "Сказка, написанная целым городом" в комментариях пишут возможные варианты развития эпизода. В конце дня бот-сказочник собирает все идеи и складывает их в один эпизод.

Новое произведение начинается с четверостишия про начало новой сказки:

Старый год теперь оставим,

Новой сказкой позабавим

Наших славных горожан,

Что наделал наш Иван!

В первый же день тоболяки активно включились в процесс написания зимней сказки о том, как Конек-горбунок помогал Ивану-царевичу Новый год в Тобольске делать. В стихотворной форме они рассказывают о достоинствах города, его знаменитых уроженцах, предлагают варианты празднования Нового года, придумывают свои приключения героев сказки в Тобольске в 21 веке.

Писать народную сказку тоболяки и бот-сказочник продолжат до 22 декабря. По итогам конкурса среди его участников выбирут лучшего автора, который получит электронную книгу. В планах издать полученную книгу.

Евгений Новоселов