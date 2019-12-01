Тоболяки пишут продолжение сказки "Конек-горбунок"
Продолжение сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" начали писать жители Тобольска в преддверии Нового года.
Как рассказала автор проекта Елена Делеске, идея продолжения сказки родилась во время празднования Дня города в июне 2019 года. "В этом году отмечается 185 лет сказке "Конек-горбунок". Решили этим мероприятием закрыть юбилейный для сказки год. Думали, как объединить тоболяков ради общего дела. Хотели сделать акцию, которая будет интересна не только в Тобольске, но и за его пределами, рассказать миру о нашем сказочном городе", - отметила Елена Делеске.
В сообществе "Новый год в сказочном городе" опубликован пост со строками начала сказки. В течение каждого дня участники конкурса "Сказка, написанная целым городом" в комментариях пишут возможные варианты развития эпизода. В конце дня бот-сказочник собирает все идеи и складывает их в один эпизод.
Новое произведение начинается с четверостишия про начало новой сказки:
Старый год теперь оставим,
Новой сказкой позабавим
Наших славных горожан,
Что наделал наш Иван!
В первый же день тоболяки активно включились в процесс написания зимней сказки о том, как Конек-горбунок помогал Ивану-царевичу Новый год в Тобольске делать. В стихотворной форме они рассказывают о достоинствах города, его знаменитых уроженцах, предлагают варианты празднования Нового года, придумывают свои приключения героев сказки в Тобольске в 21 веке.
Писать народную сказку тоболяки и бот-сказочник продолжат до 22 декабря. По итогам конкурса среди его участников выбирут лучшего автора, который получит электронную книгу. В планах издать полученную книгу.
Евгений Новоселов