В ТюмГУ откроется новый сетевой центр

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сотрудники сетевого исследовательского центра "Человек, Природа, Технологии" приглашают коллег, студентов и всех желающих на торжественное открытие своего центра в коворкинге СоцГума ТюмГУ (ул. Ленина, 23) 13 декабря, начало в 16 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В программе: лекция доцента Михаила Пискунова "Как выжить в эру антропоцена", дискуссия и неформальное общение.

"Cетевой исследовательский центр "Человек, Природа, Технологии" появился в ТюмГУ в июле 2019 года. Он стал институциональным оформлением исследовательского коллектива, который с сентября 2018 г. складывался в университете. Сегодня центр объединяет российских и зарубежных ученых, ориентированных на подходы гуманитарных исследований окружающей среды", – рассказал заведующий кафедрой отечественной истории Александр Сорокин.

В короткие сроки исследователи организовали работу научного семинара по гуманитарным исследованиям окружающей среды, который стал площадкой для взаимодействия представителей естественных и гуманитарных дисциплин. Сетевым центром подготовлен ряд заявок на гранты различного уровня, в том числе и мегагрант правительства РФ, часть из которых были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским научным фондом (РНФ).

Вход свободный.