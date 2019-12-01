Памятный знак в честь трехсотлетия установили в деревне Криволукской

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/ | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/

Памятный знак в честь 300-летия деревни установили в Криволукской. Торжественное открытие прошло 11 декабря, сообщает администрация Ялуторовского района.

Средства на мемориальный знак выделила местная дума, выиграв областной конкурс среди муниципальных образований.

Стела, установленная в центре Криволукской, выполнена из мрамора. Вместе с цифрой 300 и годом основания - 1719 - на ней изображены красоты родной природы и текст стихотворения о деревне, написанный Натальей Парначёвой.

"Открытие памятного знака говорит о связи времен, что у вас есть обязательства перед родными и близкими не только сохранить, но и приумножать и улучшать жизнь на селе, а памятный знак будет об этом напоминать. Отрадно, что и через три столетия ваш населённый пункт живёт и процветает. Желаю вам благоденствия, дальнейшего развития и процветания", - сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

Завершился праздник юбилея деревни в клубе. Жители деревни организовали ярмарку-выставку, а артисты порадовали концертом.