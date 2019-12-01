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Жилищный сертификат получила ветеран Великой Отечественной войны из Ишима

Общество, 17:21 12 декабря 2019

ishim.admtyumen.ru

99-летняя участница Великой Отечественной войны Евдокия Карташова из Ишима получила сертификат на жилье, сообщает администрация города.

Во время войны Евдокия Карташова была стрелком военизированной охраны. Вернувшись с фронта помогала восстанавливать народное хозяйство. После смерти мужа-фронтовика, самостоятельно воспитывала двух дочерей. Семья жила в саманной избушке, которую Евдокия Карташова строила сама.

"Мы очень рады, что вопрос об улучшении жилищных условий мамы решен положительно и оперативно. Новое жилье станет замечательным подарком к 75-летию Победы. Этот праздник для нашей семьи – самый главный в году", – подчеркивает дочь ветерана Нина Богданова.

Отметим, в 2019 сертификаты на улучшение жилищных условий получили еще три вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. По информации департамента имущественных отношений, данная категория граждан полностью обеспечена жильем.

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# Великая Отечественная война , жилье , Ишим , фронтовики

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