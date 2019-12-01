РЖД: поездов для перевозки детей без взрослых стало больше

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Расширен перечень поездов, в которых доступна услуга перевозки детей от 10 до 16 лет (включительно) в сопровождении начальника поезда и проводника пассажирского вагона. Она будет полезна для тех родителей и опекунов, которые не могут отправиться в поездку вместе с ребенком, но хотят, чтобы он во время нахождения в поезде оставался под присмотром взрослых, сообщает пресс-служба РЖД.

Отправить несовершеннолетнего под наблюдением проводников и начальника поезда теперь можно и в электропоезде "Ласточка" сообщением Екатеринбург – Тюмень.

Ранее в сопровождении поездной бригады дети от 10 до 16 лет могли путешествовать без родителей в электропоездах "Ласточка" сообщением Москва – Нижний Новгород, Краснодар – Адлер, Краснодар – Имеретинский Курорт, а также в скоростном поезде "Невский экспресс" сообщением Санкт-Петербург – Москва.

Оформить услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет в сопровождении поездной бригады можно в специализированных кассах Курского и Ленинградского вокзалов Москвы, Московского вокзала Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Нижний Новгород-Московский, Адлер, Сочи, Краснодар 1, Екатеринбург и Тюмень. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, а также заполнить соответствующее заявление. После этого оформляется проездной документ и квитанция на оплату услуги. Также указываются данные и телефон встречающего на станции назначения. Оформление услуги возможно только при покупке билета на ребенка. Стоимость услуги – 1,5 тыс. рублей.

В день поездки необходимо прибыть на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления поезда. На вокзале родителей или опекунов и ребенка встретит сотрудник вокзала или сервисного центра. Провожающим и юному путешественнику будут предложены места в зале повышенной комфортности для ожидания посадки в поезд. В вагоне поезда пассажиров проводят на место и помогут с размещением. Во время поездки условия проезда ребенка будут контролировать проводник вагона, прошедший специальный отбор, и начальник поезда. На станции назначения начальник поезда передаст ребенка встречающему, данные которого указаны в документах. В случае опоздания встречающего ребенка разместят в зале повышенной комфортности, где он будет находиться под присмотром работника вокзала или сервисного центра.