Сексолог Мария Блох: особые подростки взрослеют точно так же, как и все остальные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие в региональном специализированном форуме-выставке #возМОЖНОсти в Легкоатлетическом манеже 12 декабря.

На первом в Тюменской области мероприятии такого формата тюменцам предложили мотивационные лекции, в том числе для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. С лекциями выступили ведущие практики по психологии, неврологии и сексологии.

Психиатр, психотерапевт, сексолог, международный консультант ЮНИСЕФ по вопросам родительства и детства Мария Блох раскрыла тему полового воспитания детей с ментальными нарушениями.

"Для детей и подростков с особенностями развития вопросы полового воспитания являются более важными и значимыми, чем для нормотипичных. Эти вопросы сложны сами по себе, но дети с особенностями когнитивного развития зачастую остаются наедине с собой и происходящими с ними изменениями и это пугает их", - рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” Мария Блох.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее словам, в современном обществе существуют две диаметрально противоположные точки зрения: одни полагают, что дети с ОВЗ гиперсексуальны, другие считают, что их не интересует все, связанное с половым развитием.

"Обе позиции совершенно ошибочны, и в каждом случае все индивидуально, так, преждевременное половое развитие происходит довольно редко. И любое нетипичное сексуальное поведение связано в первую очередь с недостаточностью понимания и информированности о происходящих процессах, - считает эксперт. - В большинстве случаев особые подростки взрослеют точно так же, как и все остальные".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об особенностях ситуационной помощи людям с ОВЗ гостям форума рассказала заведующая службой по обеспечению доступной среды областного Центра реабилитации инвалидов Марина Орлова.

"Как взаимодействовать с такой категорией граждан, мы показываем на практике, - отметила Марина Орлова. - Людям, например, предоставляется возможность почувствовать себя на месте инвалида с ограничениями по зрению или оказаться в инвалидном кресле".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников