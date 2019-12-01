Александр Моор проконтролировал уборку снега и обратился к тюменцам

Фото из личного аккаунта Александра Моора Фото из личного аккаунта Александра Моора

Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в Тюмени. Резкие перепады температуры могут осложнить ситуацию на дорогах. Быть предельно внимательными призвал жителей губернатор Тюменской области в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.

"Спецтехника и рабочие убирают снег с улиц и тротуаров. Просьба к руководителям предприятий: следите за уборкой прилегающей территории, особенно крыш и крылец зданий. Это снижает риск травмирования людей. Автолюбители и пешеходы, будьте внимательны, на дорогах очень скользко", - написал он.

Снегоуборочная техника расчищает подъезды к остановкам, социально значимым объектам, чистится дорожное полотно, приводятся в порядок дорожные знаки. Качество уборки придомовых территорий контролируют квартальные. Напомним, что жители при возникновении проблем с уборкой и вывозом снега могут обратиться на портал "Тюмень – наш дом".