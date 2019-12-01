Росгвардейцы провели для школьников правовую викторину

| Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте

Познавательную викторину с учащимися школы №63 в Тюмени организовали сотрудники Росгвардии. Учащимся кадетских классов рассказали о Дне Конституции, задали учащимся вопросы о ее знании, сообщает региональное управление Росгвардии.

В игровой форме школьники отвечали на вопросы: с какого возраста гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять свои права в полном объеме, каковы основные символы государства, кто в нашей стране издает указы и другие.

Ребята решали кроссворды и анаграммы, ключевые слова которых цитировали понятия основного закона.

"Правами гражданина России наделен каждый человек в нашей стране. Каждый из вас, согласно Конституции, находится под охраной государства и имеет ряд законных прав: на медицинское обслуживание, образование и другие. В то же время быть гражданином – это еще и большая ответственность, прежде всего, за свои поступки. Помните о том, что ваше будущее – в ваших руках", - напомнил школьникам капитан Росгвардии Виктор Гавриш.

| Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте

Правовой урок настолько понравился кадетам, что они предложили росгвардейцам проводить подобные встречи чаще.