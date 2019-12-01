Хакатон "Харитон" соберет в Тюмени шестьдесят участников

| Фото: хакатон "Харитон" во ВКонтакте | Фото: хакатон "Харитон" во ВКонтакте

60 участников из муниципалитетов Тюменской области представят проекты на хакатоне "Харитон", который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 21-22 декабря. К участию приглашают программистов, дизайнеров и других специалистов из области разработки, сообщает "Медиаполис".

Участников ожидает два дня кодинга, соревнование пройдет по трем трекам - "Логистика", "Медиа" и "Лайфстайл". Лучшие разработки в каждом треке получат денежный приз - 40 тыс. рублей.

По итогам события команды смогут подать заявку и принять участие в акселераторе StartupDrive от "Газпром нефти" наравне с другими участниками.

В рамках хакатона пройдет лекция о геймификации продюсера корпоративных проектов, специалиста по геймификации, корпоративной культуре и работе с брендом работодателя Александры Захаровой.

Заявки для участия в хакатоне принимаются до 18 декабря, регистрация здесь.