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Хакатон "Харитон" соберет в Тюмени шестьдесят участников

Общество, 08:43 16 декабря 2019

хакатон "Харитон" во ВКонтакте | Фото: хакатон "Харитон" во ВКонтакте

60 участников из муниципалитетов Тюменской области представят проекты на хакатоне "Харитон", который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 21-22 декабря. К участию приглашают программистов, дизайнеров и других специалистов из области разработки, сообщает "Медиаполис".

Участников ожидает два дня кодинга, соревнование пройдет по трем трекам - "Логистика", "Медиа" и "Лайфстайл". Лучшие разработки в каждом треке получат денежный приз - 40 тыс. рублей.

По итогам события команды смогут подать заявку и принять участие в акселераторе StartupDrive от "Газпром нефти" наравне с другими участниками.

В рамках хакатона пройдет лекция о геймификации продюсера корпоративных проектов, специалиста по геймификации, корпоративной культуре и работе с брендом работодателя Александры Захаровой.

Заявки для участия в хакатоне принимаются до 18 декабря, регистрация здесь.

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# IT-отрасль , Медиаполис , Хакатон

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